Що і коли садити в травні 2023: поради за місячним календарем

Сьогодні, 19:06 Переглядів: 125

Травень – час посадок і посівів на дачі й клумбі. Майже всі культури можна садити в цьому місяці. Не забувайте поливати, удобрювати і захищати рослини від хвороб і шкідників. Фаза місяця впливає на здоров’я і врожайність рослин

Місячний посівний календар допоможе вам обрати найкращий час для роботи на ділянці. Ось найсприятливіші дні для посадки різних культур у травні:

цибуля і часник - 3, 9, 10, 13, 14, 22 травня;

помідори - 13, 15 травня;

кріп, петрушка та інша зелень - 3, 17, 29 травня;

морква - 16, 17 травня;

буряк - 14-17, 24 травня;

капуста - 2, 14, 21, 24, 30 травня;

баклажани, перець - 7, 11, 19 травня;

кабачки, гарбуз - 2, 10, 15, 22-25 травня;

картопля - 3, 5, 6, 12, 21-25, 27, 28 травня;

однорічні квіти - 1, 2, 3, 29, 30 травня;

полуниця, виноград - 2, 14, 24, 30 травня;

багаторічні квіти - 14, 15, 30, 31 травня;

плодові дерева - 9, 12, 13 травня.

Є в травні також дні, в які не рекомендується взагалі нічого сіяти, оскільки вони вважаються неврожайними. Ці дати - 5, 19, 20 травня.