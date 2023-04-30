Що і коли садити в травні 2023: поради за місячним календарем
Сьогодні, 19:06
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Травень – час посадок і посівів на дачі й клумбі. Майже всі культури можна садити в цьому місяці. Не забувайте поливати, удобрювати і захищати рослини від хвороб і шкідників. Фаза місяця впливає на здоров’я і врожайність рослин
Місячний посівний календар допоможе вам обрати найкращий час для роботи на ділянці. Ось найсприятливіші дні для посадки різних культур у травні:
- цибуля і часник - 3, 9, 10, 13, 14, 22 травня;
- помідори - 13, 15 травня;
- кріп, петрушка та інша зелень - 3, 17, 29 травня;
- морква - 16, 17 травня;
- буряк - 14-17, 24 травня;
- капуста - 2, 14, 21, 24, 30 травня;
- баклажани, перець - 7, 11, 19 травня;
- кабачки, гарбуз - 2, 10, 15, 22-25 травня;
- картопля - 3, 5, 6, 12, 21-25, 27, 28 травня;
- однорічні квіти - 1, 2, 3, 29, 30 травня;
- полуниця, виноград - 2, 14, 24, 30 травня;
- багаторічні квіти - 14, 15, 30, 31 травня;
- плодові дерева - 9, 12, 13 травня.
Є в травні також дні, в які не рекомендується взагалі нічого сіяти, оскільки вони вважаються неврожайними. Ці дати - 5, 19, 20 травня.
Автор: Мирослава Українська
Джерело фото: agroglass.com.ua
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