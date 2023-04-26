Рівень води у Дніпрі знову піднявся

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Рівень води у Дніпрі в районі Кременчука станом на ранок 26 квітня у верхньому б’єфі у Дніпрі склав 81,4 метра, у нижньому - 66,1 метра. Про це повідомили у Кременчуцькій РВА. Для порівняння вчора, 25 квітня, рівень склав 81,5 метра у верхньому б'єфі, у нижньому – 65,4 метра.

24 квітня - у верхньому б’єфі Дніпра складав 81,4 метра, у нижньому – 64,8 метра.

Підтопленими залишаються 35 домогосподарств у дачних кооперативах «Політ», «Івки» та «» Дніпровський залив, розташованих в районі Поток.

Укргідрометцентр залишає помаранчевий рівень небезпеки.

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