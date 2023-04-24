Футболісти «Кременя» перемогли «Ниву» Тернопіль із нотками скандалу під російську музику

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22 квітня футболісти «Кременя» перемогли «Ниву» Тернопіль з рахунком - 2:0.Та радість перемоги огорнута скандалом, адже наші хлопці відсвяткували перемогу у роздягальні під російську музику.

«Нива» Тернопіль - «Кремінь» 0:2

Голи: Галата, 29, Матвєєв, 71

«Нива»: Механів, Танчак (Давидов, 25), Слива, Демчук, Хруставка (Тяпкін, 79), Волохатий, Дорошенко, Гатала, Проців (Бей, 62), Різник, Галадей

«Кремінь»: Музичка, Сидоренко (Кальчук, 57), Агапов, Аркуша, Товкач, Матвєєв, Галоян (Молько, 64), Галата, Глоба (Касімов, 82), Фальковський (Панчишин, 64), Трофимюк (Вівдич, 57)

Попередження: Дорошенко, 33, Демчук, 53 - Галоян, 30, Музичка, 59, Панчишин, 69, Вівдич, 89

Цей матч став дебютним в якості в.о. головного тренера Ниви для Сергія Атласюка, який був асистентом у Задорожного. Тернопільський колектив у Першій лізі виграв у Кременя три попередні матчі. У всіх попередніх чотирьох особистих зустрічах Першої ліги обидва суперники поле без забитих голів не покидали, тож дуель двох аутсайдерів Чемпіонської групи очікувалася з великим інтересом. Про це повідомляє видання Спортарена.

Гості активно розпочали гру, і вже на першій хвилині Фальковський після передачі Галояна пробив у площину воріт, але прямо в руки Механіву. На 12-й хвилині Глоба з гострого кута пробивав в один дотик, але блискуче зіграв Механів. Господарі намагалися загострювати за рахунок флангів, але у них мало що виходило. В середині тайму травмованого Танчака довелося змінювати на Давидова. На 29-й хвилині підопічні Локтіонова відкрили рахунок. Після прострілу Глоби влучно пробив Галата – 0:1. 10-й гол у чемпіонаті для Дениса, і особливо важливий – до цього у 2023 році він не забивав.

Після пропущеного м’яча підопічні Атласюка активізувалися, але зрівняти рахунок до перерви не змогли. На 36-й хвилині прострілив з флангу Дорошенко, але ніхто з партнерів не зміг пробити по воротах. На 51-й хвилині у верхній кут пробивав Проців, але дещо вище воріт. Ще через декілька хвилин Максим дуже небезпечно пробивав, але цього разу у поперечину. Розмова з тренером пішла на користь господарям, але у завершальній стадії атаки їм не вистачало холоднокровності. На 67-й хвилині помилився Механів, але Галата з-за меж штрафної не зміг влучити у порожні ворота.

На 71-й хвилині стандарт приніс успіх гостям. Глоба навісив зі штрафного, помилився на виході Механів, а Матвєєв влучно пробив головою – 0:2. Кирило відзначився дебютним голом за Кремінь. Наприкінці матчу Нива збільшила тиск у сподіванні відігратися: Слива дивом не замкнув дальню стійку, також міг забити Волохатий, але вдруге у матчі поперечина зіграла на руку гостей.

У підсумку, підопічні Локтіонова набирають три очки. Перемога дозволила гостям покращити своє становище в Чемпіонській групі. Кремінь переграє Ниву і піднімається з останнього місця у групі.

Перемога з нотками скандалу під російську попсу

Кременчуцька футбольна команда «Кремінь» шокувала поведінкою після перемоги над тернопільською «Нивою». У роздягальні переможці увімкнули трек Анни Асті «По барам». Це українська співачка, яка проживає на росії та активно будує там кар’єру, замовчуючи війну проти України.

Поведінка «Кременя» обурила представників Ниви, які зробили зауваження. Команда з Кременчука вимкнула ганебну пісню й надалі з її роздягальні звучала українська музика.

Нагадаємо, що прослуховування російського – це фінансування війни. Річ у тім, що частину прибутку, який артисти отримують від стрімінгових платформ, йдуть на податки, які використовують на спонсорування російської армії.

«Кременчуцький Телеграф» звернувся до ФК «Кремінь» за коментарем, чи дійсно така ситуація мала місце. У клубі інформацію підтвердили й повідомили, що з командою провели роз'яснювальну роботу.

- У роздягальні футболіст, який відповідав за музику, помилково поставив цей трек. З командою вже проведена роз’яснювальна бесіда. Надалі такого не повторюватиметься, - повідомили у клубі.

«Кремінь-2» з нереалізованим пенальті поступився «Хусту»

«Хуст» (Хуст) – «Кремінь-2» (Кременчук) 4:0

Голи: П.Луців (2, з пенальті), В.Луців (52, 56, 66)

Нереалізований пенальті: Жданович 79

Попередження: Тихненко (84) – Гонтар (14), Кур’яков (19)

«Хуст»: Бєліменко (Бучок 80), Мердєєв, Павлич, Тихненко, Іванов, Вагін (Колчін 60), Приходько (Боднарук 73), В.Луців, П.Луців, М.Пилип (Повхан 80), Борисенко (Фляшко 60). Запасні: Левченко, Стрілець, Р.Пилип, Романенко, Андріца. Головний тренер: Володимир Циткін

«Кремінь-2»: Оксененко, Руднєв, Гонтар (Купліванчук 81), Кур’яков, Ульянко (Клепко 73), Жданович, П’ятибрат, Покась, Пігарєв (Владислав Пилипенко 46), Курило (Заїченко 62), Стецюк. Запасні: Третяк. Головний тренер: Ярослав Здирко

Не встигли команди й розбігатися, як господарі повели в рахунку. На подачу Павлича пішов на протилежному краю карного майданчика Мердєєв, і його зачепив суперник. Пенальті бездоганним ударом у дев’ятку реалізував Петро Луців – 1:0. Шостий гол у чемпіонаті для молодого півзахисника.

Надалі хустяни контролювали перебіг подій. Вже невдовзі Борисенко мав подвоїти рахунок, але його удар головою після флангової подачі потягнув воротар Кременя (недарма Оксененко взимку був у полі зору клубів УПЛ). Швидкі атаки з ударами організовували брати Луціви, вони з Пилипом і Борисенком моментами так обстрілювали ворота гостей, що під м’яч доводилося лягати не тільки голкіперу, а й польовим гравцям. Рятував Оксененко, м’яч потрапляв у сітку з офсайду – попри тиск ФК Хуст, на перерву команди пішли з мінімальним рахунком.

Але все ж кількість перейшла в якість, і після перерви Кремінь-2 пропустив вдруге. Гості втратили м’яча на чужій половині поля, майже в центрі поля. Микола Пилип тут же в дотик запустив діагональ на лівий фланг, звідки Василь Луців змістився, підробив під праву ногу та пробив у дальній кут – 2:0. Шостий гол для Василя. А через кілька хвилин і третій гол відбувся в цьому матчі. Не встигли кременчуківці відбитися після флангового прострілу Павлича, як Приходько дальнім ударом з відскоком від газону повернув м’яча на плацдарм перед воротарем. І буквально перед самим Оксененком В.Луців підправив м’яча в сітку – 3:0.