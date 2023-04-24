Футболісти «Кременя» перемогли «Ниву» Тернопіль із нотками скандалу під російську музику

22 квітня футболісти «Кременя» перемогли «Ниву» Тернопіль з рахунком - 2:0.Та радість перемоги огорнута скандалом, адже наші хлопці відсвяткували перемогу у роздягальні під російську музику.
Голи: Галата, 29, Матвєєв, 71
«Нива»: Механів, Танчак (Давидов, 25), Слива, Демчук, Хруставка (Тяпкін, 79), Волохатий, Дорошенко, Гатала, Проців (Бей, 62), Різник, Галадей
«Кремінь»: Музичка, Сидоренко (Кальчук, 57), Агапов, Аркуша, Товкач, Матвєєв, Галоян (Молько, 64), Галата, Глоба (Касімов, 82), Фальковський (Панчишин, 64), Трофимюк (Вівдич, 57)
Попередження: Дорошенко, 33, Демчук, 53 - Галоян, 30, Музичка, 59, Панчишин, 69, Вівдич, 89
Цей матч став дебютним в якості в.о. головного тренера Ниви для Сергія Атласюка, який був асистентом у Задорожного. Тернопільський колектив у Першій лізі виграв у Кременя три попередні матчі. У всіх попередніх чотирьох особистих зустрічах Першої ліги обидва суперники поле без забитих голів не покидали, тож дуель двох аутсайдерів Чемпіонської групи очікувалася з великим інтересом. Про це повідомляє видання Спортарена.
Гості активно розпочали гру, і вже на першій хвилині Фальковський після передачі Галояна пробив у площину воріт, але прямо в руки Механіву. На 12-й хвилині Глоба з гострого кута пробивав в один дотик, але блискуче зіграв Механів. Господарі намагалися загострювати за рахунок флангів, але у них мало що виходило. В середині тайму травмованого Танчака довелося змінювати на Давидова. На 29-й хвилині підопічні Локтіонова відкрили рахунок. Після прострілу Глоби влучно пробив Галата – 0:1. 10-й гол у чемпіонаті для Дениса, і особливо важливий – до цього у 2023 році він не забивав.
Після пропущеного м’яча підопічні Атласюка активізувалися, але зрівняти рахунок до перерви не змогли. На 36-й хвилині прострілив з флангу Дорошенко, але ніхто з партнерів не зміг пробити по воротах. На 51-й хвилині у верхній кут пробивав Проців, але дещо вище воріт. Ще через декілька хвилин Максим дуже небезпечно пробивав, але цього разу у поперечину. Розмова з тренером пішла на користь господарям, але у завершальній стадії атаки їм не вистачало холоднокровності. На 67-й хвилині помилився Механів, але Галата з-за меж штрафної не зміг влучити у порожні ворота.
На 71-й хвилині стандарт приніс успіх гостям. Глоба навісив зі штрафного, помилився на виході Механів, а Матвєєв влучно пробив головою – 0:2. Кирило відзначився дебютним голом за Кремінь. Наприкінці матчу Нива збільшила тиск у сподіванні відігратися: Слива дивом не замкнув дальню стійку, також міг забити Волохатий, але вдруге у матчі поперечина зіграла на руку гостей.
У підсумку, підопічні Локтіонова набирають три очки. Перемога дозволила гостям покращити своє становище в Чемпіонській групі. Кремінь переграє Ниву і піднімається з останнього місця у групі.
Кременчуцька футбольна команда «Кремінь» шокувала поведінкою після перемоги над тернопільською «Нивою». У роздягальні переможці увімкнули трек Анни Асті «По барам». Це українська співачка, яка проживає на росії та активно будує там кар’єру, замовчуючи війну проти України.
Поведінка «Кременя» обурила представників Ниви, які зробили зауваження. Команда з Кременчука вимкнула ганебну пісню й надалі з її роздягальні звучала українська музика.
«Кременчуцький Телеграф» звернувся до ФК «Кремінь» за коментарем, чи дійсно така ситуація мала місце. У клубі інформацію підтвердили й повідомили, що з командою провели роз'яснювальну роботу.
Проте й на цьому ФК Хуст не зупинявся. Хороша триходівка П.Луців – Павлич – В.Луців, Василь знову змістився з лівого краю в центр і правою ногою акуратно загнав «мишку» в дальню «шістку» ‒ 4:0. Тепер, якщо рефері й другий гол запише на Василя, у двох братів Луцівих 14 голів і 4 асисти на двох! Маючи таку перевагу в рахунку, можна було догравати спокійно. Єдине – в одному з моментів за фол Боднарука рефері призначив пенальті, проте Бєліменку не довелося навіть вступати в гру – Жданович пробив вище воріт. Більше рахунок не змінювався.
Третя в сезоні розгромна перемога закріпила ФК Хуст на його шостому місці – щобільше, маючи вже 19 очок, у наступному турі закарпатці зможуть продовжити переслідувати п’ятірку найкращих. Кремінь-2 залишається передостаннім – зважаючи на припинення виступів Рубікону, нижче він не опуститься в цьому сезоні.
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