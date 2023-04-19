Укрзалізниця змінила правила повернення коштів за придбані квитки

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 341

«Укрзалізниця» оновила правила повернення коштів за придбані квитки. Як повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції, відтепер пасажиру повертатимуть повну вартість за купе і половину вартості — плацкарти. За умови, якщо він поверне квиток у касі або онлайн не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда. Ще донедавна це було можливо лише за 9 годин.

Зазначається, що також повертатимуть повну вартість квитка, якщо пасажир запізнився на поїзд — однак, окрім квитка на плацкарту. Раніше компенсували лише 10% від ціни. Скористатися такою можливістю можна протягом першої години й лиш у касі.





