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У Кременчуцькому районі демонтували піонерів

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 323

 

Незаконні об’єкти донедавна розташовувалися поруч із будівлею школи

Публічний простір села Погребняки Кременчуцького району очистили від монументів радянським піонерам. Незаконні об’єкти, що донедавна розташовувалися поруч із будівлею закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів, демонтовані. Про це повідомили у Полтавському офісі УІНП.

- Дякую місцевим волонтерам, які привернули увагу до проблеми. Ми надали консультації виконкому Оболонської ради. Також поінформували департамент освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації, оскільки розміщення знаку піонерам СРСР суперечило концепції Міністерства освіти і науки у сфері національно-патріотичного виховання учнівської молоді. Ці споруди звеличували Всесоюзну піонерську організацію імені В.І. Леніна. Створена комуністами у 1922 р., ця організація повністю контролювалася КПРС і мала на меті ідеологічну обробку дітей «страни совєтов» у дусі відданості комуністичній партії та радянській державі. Згідно з пп. «д» п. 4 частини першої Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» до символіки комуністичного режиму віднесено пам’ятники, пам’ятні знаки, присвячені діяльності компартії. Тож скульптури демонтовані, оскільки належать до символіки комунорежиму. На місці знаків піонерам не має зяяти пустка. У межах виконання Закону «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті» доречно увічнити пам’ять уродженця Оболонської громади, Героя Крут Миколи Божинського-Божка, – прокоментував регіональний представник УІНП в Полтавській області Олег Пустовгар.

Згідно з інформацією виконавчого комітету Оболонської сільської ради, вказані знаки демонтовані. Після надходження обґрунтованих пропозицій щодо увіковічення пам’яті Миколи Божинського-Божка шляхом присвоєння закладу освіти його ім’я чи/та встановлення пам’ятного знаку вони будуть винесені на розгляд громадськості, – йдеться у листі директора департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації Євгена Кончаловського.

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Автор: Альона Душенко
Теги: деколонізація Кременчуцький район декомунізація памятник
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