У Кременчуці дорослих та дітей кличуть на безкоштовні заняття з вокалу

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 433

Навчання безкоштовне

У Кременчуці громадська організація «На крилах надії України» відкриває простір для охочих опанувати вокальні здібності. Волонтер організації Вячеслав Моргуль проводить заняття з вокалу, здійснює аранжування та написання музики. Дорослих та дітей чекають кожного тижня у вівторок та четвер о 16.00 за адресою: вулиця Університетська (колишня Першотравнева) 33, під'їзд 2. Перше заняття розпочнеться у четвер, 6 квітня. Навчання безкоштовне. Додаткова інформація за тел. 0671434836 або на фейсбук-сторінці організації.

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