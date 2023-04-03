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Дамба Кременчуцького водосховища зазнала значних руйнувань

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 194

 

Під час обстеження комісією відмічено той факт, що раніше побудовані дамби виконують свою функцію в повному обсязі, тому берегоукріплювальні заходи є доцільними та обґрунтованими

30 березня представники Регіонального офісу водних ресурсів обстежили берегову лінію Кременчуцького водосховища на найбільш небезпечних ділянках, а також уже закріплених ділянках берега у межах населених пунктів Градизьк, Мозоліївка Градизької селищної ради. На обстеженні були присутні представники Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області за участі голови Градизької територіальної громади Мирослава Носа, депутата громади Григорія Радочина та старости Пронозівського старостинського округу Володимира Демченка.

 

Зокрема, оглянули Оболонську захисну дамбу №4, яка використовується для автобусного сполучення між с. Шушвалівка та с. Мозоліївка.
На сьогодні, дамба, внаслідок хвильового, вітрового впливу та льодових навантажень зазнала значних руйнувань. Плити, якими кріпиться укіс дамби, деформовані, під ними спостерігаються значні вимоїни.

 

Невжиття термінових заходів може призвести до руйнації самої споруди, а разом з нею і дорожнього асфальтового полотна.

Не менш критичною є ситуація на території човнової станції, де вода практично підійшла до фундаменту приміщення. В смт. Градизьк через підмив почалось руйнування полотна проїзної дороги. Вздовж берегової (неукріпленої) лінії с. Мозоліївка спостерігається інтенсивний розмив прибережної захисної смуги.

 
Всі ці проблемні ділянки потребують негайного реагування!
Під час обстеження комісією відмічено той факт, що раніше побудовані дамби виконують свою функцію в повному обсязі, тому берегоукріплювальні заходи є доцільними та обґрунтованими.
За підсумком зустрічі було прийнято рішення звернутися до Регіональної комісії з питань ТЕБ та НС для розгляду вищезгаданих питань на комісії та подальшого їх вирішення.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: Кременчуцьке водосховище руйнування дамба
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