У Кременчуцькій РВА шукають патронатних вихователів — робота для тих, хто любить дітей

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 385

Життя кожної людини починається з родини. Саме у сім’ї дитина робить свої перші кроки, навчається любові та добру, й виходить у широкий світ.

З цього на ранковому брифінгу у Кременчуцькій районній військовій адміністрації розпочала свою розповідь начальник служби у справах дітей Тетяна Гірман.

— На жаль, не всім даровано таке щастя. Відсутність батьківського тепла, маминої колискової на ніч, іграшок та подарунків на свята від рідних — усе це є життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, — зазначила пані Тетяна.

Вона пояснила, що коли через різні обставини діти не можуть зростати у сім’ях рідних батьків, як альтернатива може виступати інша сім’я. Саме тому в Україні підтримується створення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Вони призначені замінити інтернатні заклади та притулки. Це дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, патронатні вихователі та наставники.

Тетяна Гірман зазначила, що служби у справах дітей шукає для роботи патронатними вихователями сім’ї, які готові у своїх домівках доглядати за дітьми, які потребують тимчасового захисту.

— Патронат над дитиною — це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. Патронатним вихователем може бути повнолітня особа, яка досвід виховання дітей в сім’ї та відповідні житлові умови для надання послуг з догляду, виховання і реабілітації дитини у своєму помешканні, спільно з добровільним помічником (ред. — ним може бути один з членів подружжя), — пояснила Тетяна Гірман.

Вона додала, що патронатні вихователі мають пройти курси професійної підготовки за спеціальною програмою, а діти на їх догляд можуть бути передані лише за згоди усіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають в помешканні.

Патронатний вихователь укладає договір з органом опіки та піклування про надання послуг сімейного патронату, а після влаштування дитини під патронат несе відповідальність за її життя та здоров’я.

— За надання послуги патронату над дитиною патронатний вихователь щомісяця отримує винагороду у розмірі двох прожиткових мінімумів. Ця робота зараховується у страховий стаж, — пояснила Тетяна Гірман.

Особи, які виявили бажання стати патронатними вихователями, мають відповідати визначеним законодавством вимогам, а також пройти спеціальне навчання. Кандидат у патронатні вихователі має надати документи:

заяву;

копію паспорта громадянина України;

копію трудової книжки;

висновки про стан здоров’я кандидата у патронатні вихователі та осіб, які проживають разом з ним;

довідку про відсутність судимості, в тому числі членів його сім’ї, які досягли чотирнадцятирічного віку і проживають разом з кандидатом у патронатні вихователі (ред. - можна отримати в «Дії»);

копію документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

письмову згоду на влаштування дитини в сім’ю кандидата у патронатні вихователі усіх членів його сім’ї, які проживають разом з ним, в тому числі дітей, які досягли такого віку та рівня розвитку, що можуть її висловити.

Начальник служби у справах дітей Кременчуцької РВА Тетяна Гірман просить усіх, хто готовий оформити патронат над дитиною, яка опинилась у складній ситуації, звертатися до неї. Довідки можна отримати за телефоном: 74-20-25.