У Кременчуцькій РВА шукають патронатних вихователів — робота для тих, хто любить дітей

Патронатні вихователі — одна із сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Життя кожної людини починається з родини. Саме у сім’ї дитина робить свої перші кроки, навчається любові та добру, й виходить у широкий світ.
З цього на ранковому брифінгу у Кременчуцькій районній військовій адміністрації розпочала свою розповідь начальник служби у справах дітей Тетяна Гірман.
Вона пояснила, що коли через різні обставини діти не можуть зростати у сім’ях рідних батьків, як альтернатива може виступати інша сім’я. Саме тому в Україні підтримується створення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Вони призначені замінити інтернатні заклади та притулки. Це дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, патронатні вихователі та наставники.
Тетяна Гірман зазначила, що служби у справах дітей шукає для роботи патронатними вихователями сім’ї, які готові у своїх домівках доглядати за дітьми, які потребують тимчасового захисту.
— Патронат над дитиною — це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.
Патронатним вихователем може бути повнолітня особа, яка досвід виховання дітей в сім’ї та відповідні житлові умови для надання послуг з догляду, виховання і реабілітації дитини у своєму помешканні, спільно з добровільним помічником (ред. — ним може бути один з членів подружжя), — пояснила Тетяна Гірман.
Вона додала, що патронатні вихователі мають пройти курси професійної підготовки за спеціальною програмою, а діти на їх догляд можуть бути передані лише за згоди усіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають в помешканні.
Патронатний вихователь укладає договір з органом опіки та піклування про надання послуг сімейного патронату, а після влаштування дитини під патронат несе відповідальність за її життя та здоров’я.
Особи, які виявили бажання стати патронатними вихователями, мають відповідати визначеним законодавством вимогам, а також пройти спеціальне навчання. Кандидат у патронатні вихователі має надати документи:
Начальник служби у справах дітей Кременчуцької РВА Тетяна Гірман просить усіх, хто готовий оформити патронат над дитиною, яка опинилась у складній ситуації, звертатися до неї. Довідки можна отримати за телефоном: 74-20-25.
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