Кременчуцька журналістка взяла участь у фестивалі духової музики у Франціїї

Наприкінці лютого у Франції, у місті Шалон-Сюр-Сон відбувся щорічний міжнародний фестиваль духової музики Carnaband’s Show. Цьогоріч до участі долучилися вісім країн, серед них була Україна.
Нашу країну представляв військовий концертний оркестр, який уже понад 10 років виступав на цьому фестивалі. Минулого року почалась війна, через це оркестр змінив розважальну програму на патріотичну. Через музику на великій сцені оркестр просив закрити небо над Україною та підтримки, тож цього разу повернулись не з порожніми руками. Влада міста, в якому проходив фестиваль, надала Україні гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів та військового спорядження.
У складі військового концертного оркестру були дві дівчини прапороносці, одна з яких – кременчуцька журналістка Тетяна Красельнікова. Вона гідно тримала наш прапор на великій сцені у Франції.
За словами Тетяни, коли виступ ще навіть не почався, а тільки мелькнули українські прапори люди вже почали не просто аплодувати, а тупотіти, у Франції це вищий ступінь поваги та захоплення. А коли зі сцени звучала пісня «Червона калина» у виконанні солістки оркестру Вікторії Брехар разом з нею заспівали всі присутні на арені. До речі поперед нашим оркестром виступали грузини, і вони на знак підтримки виходили з прапором України. Під час такої подорожі, Тетяна зрозуміла, в тому, що багато людей роз’їхались в інші країни та міста є дещо хороше.
А на кінець розповіді кременчуцька журналістка всім побажала ніколи не здаватись, допомагати нашим захисникам та вірити у перемогу.
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