Кременчуцька журналістка взяла участь у фестивалі духової музики у Франціїї

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 282

Наприкінці лютого у Франції, у місті Шалон-Сюр-Сон відбувся щорічний міжнародний фестиваль духової музики Carnaband’s Show. Цьогоріч до участі долучилися вісім країн, серед них була Україна.

Нашу країну представляв військовий концертний оркестр, який уже понад 10 років виступав на цьому фестивалі. Минулого року почалась війна, через це оркестр змінив розважальну програму на патріотичну. Через музику на великій сцені оркестр просив закрити небо над Україною та підтримки, тож цього разу повернулись не з порожніми руками. Влада міста, в якому проходив фестиваль, надала Україні гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів та військового спорядження.

У складі військового концертного оркестру були дві дівчини прапороносці, одна з яких – кременчуцька журналістка Тетяна Красельнікова. Вона гідно тримала наш прапор на великій сцені у Франції.

– Він великий, важкий, руки затікали, ноги відвалювались, спина боліла… Це було дуже складно, навіть сама дорога та репетиції були нелегкими. Але це неймовірні враження коли на мене дивились тисячі глядачів, а я мала гідно тримати наш жовто-блакитний прапор, – розповіла Тетяна.

За словами Тетяни, коли виступ ще навіть не почався, а тільки мелькнули українські прапори люди вже почали не просто аплодувати, а тупотіти, у Франції це вищий ступінь поваги та захоплення. А коли зі сцени звучала пісня «Червона калина» у виконанні солістки оркестру Вікторії Брехар разом з нею заспівали всі присутні на арені. До речі поперед нашим оркестром виступали грузини, і вони на знак підтримки виходили з прапором України. Під час такої подорожі, Тетяна зрозуміла, в тому, що багато людей роз’їхались в інші країни та міста є дещо хороше.

– З початку війни з України, у тому числі й з Кременчука виїхало багато людей, які розсіялись по всьому світу. З одного боку дуже сумно, що так сталось, але якщо перевернути на інший бік, то дуже класно, що ми є всюди. Люди які за кордоном, розповсюджують українську культуру. Вони в різних куточках світу співатимуть пісні, читатимуть українські вірші та говоритимуть нашою рідною мовою, – зазначила Тетяна.

А на кінець розповіді кременчуцька журналістка всім побажала ніколи не здаватись, допомагати нашим захисникам та вірити у перемогу.

– Ніколи не здавайтесь! Будь-яка справа має свій результат. Ми повинні сіяти віру в нашу перемогу та робити все для цього. Жодна людина не має сидіти без діла, якщо хтось вміє в’язати – він в’яже, хтось вміє писати – він пише. Ми повинні нагадувати світу, щоб він нам допомагав. Ми тут у тилу маємо робити все, щоб наблизити нашу перемогу, аби хлопці там зі зброєю відчували нашу підтримку, щоб вони знали, що ми чекаємо їх із перемогою, віримо і робимо все, що в наших силах. Тож допомагайте, вірте, працюйте та не здавайтесь – і тоді ми переможемо, – зазначила Тетяна Красельнікова.