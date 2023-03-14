14 березня на Полтавщині застосували аварійні відключення світла (скасували)

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За розпорядженням НЕК «Укренерго», 14 березня з 10.11 в Полтавській області застосували графік аварійних відключень з 1 по 4 чергу. Про це повідомляє «Полтаваобленерго».

«Полтаваобленерго» нагадує, що розробили та затвердили новий перелік адрес, де вимикатимуть світло, який складається з 6 черг. З ним можна ознайомитися за посиланням. Щодня «Полтаваобленерго» визначатиме графік погодинних відключень на наступну добу (скільки одночасно вимкнено черг), відповідно до доведених НЕК «Укренерго» лімітів споживання потужності.

Додано:

З 11.39 в області скасували 3 та 4 черги графіка аварійних відключень, продовжують діяти 1 та 2 черги.

Додано:

За розпорядженням НЕК «Укренерго», об 11.59 графік аварійних відключень скасували.