Кременчуцькі науковці долучаться до впровадження обласної програми державного моніторингу атмосферного повітря

У Кременчуцькому національному університеті відбулася робоча зустріч науковців-розробників системи екологічного моніторингу з заступником начальника Полтавської ОВА.
Заступник начальника Полтавської ОВА Олексій Бруслик зазначив, що напрацювання науковців Кременчука можуть стати підґрунтям для ефективної співпраці університету й обласної адміністрації. Зокрема, в удосконаленні та впровадженні Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря на 2023-2027 роки для зони «Полтавська».
Директор навчально-наукового інституту механічної інженерії, транспорту і природничих наук, доцент Володимир Бахарєв представив розроблену науковцями КрНУ автоматизовану геоінформаційну систему моніторингу навколишнього природного середовища на основі інтеграції державних, муніципальних та громадських засобів моніторингу.
Мобільна станція за день об’їжджає 6 стаціонарних постів, потім за допомогою методів статистичного аналізу ці дані обробляють, щоб мати добові показники для аналізу в різних режимах — добовому, місячному, річному.
Мобільна станція в Кременчуці працює з 2017 року. Аналогічних ефективних систем у Полтавській області немає. Свого часу такі мобільні станції придбали для Донецької, Дніпропетровської, Київської областей. Там було кілька машин, але для них не розробили відповідні програми, що, звісно, знизило ефективність їхньої діяльності.
У Кременчуці навпаки розробили алгоритм взаємодії між усіма службами міськвиконкому для розв'язання питань оперативного, епізодичного та системного моніторингу стану атмосферного повітря. Якщо надходить скарга від громадян про погіршення стану атмосферного повітря, мобільна станція оперативно виїздить на звернення.
Науковці КрНУ погодилися виступити експертами Програми за такими напрямами:
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№ 10 від 9 березня 2023Читати номер