Тільці здiйснять мрiї, а у Дів буде критичний тиждень: гороскоп на 13-19 березня

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 211

Необачнi кроки, якi зроблять Козероги заради своїх близьких, можуть серйозно нашкодити їм в майбутньому

Овен (21.03-20.04)

Тиждень може бути насиченим в емоцiйному планi. Ймовiрно, що Овнiв може захопити дуже сильне почуття - кохання можливе так само, як i ненависть. Не виключено, що Овни зможуть проявити свої таланти i здiбностi на найрiзноманiтнiших рiвнях, блиснути в суспiльствi, привернути увагу осiб протилежної статi. Можливi значнi подiї в особистому життi, подарунки, приємнi спогади. Сприятливi днi: 14, 18; несприятливi: 13.

Телець (21.04-21.05)

Визнання i успiх не обiйдуть вас стороною. Цей тиждень надовго залишиться в пам`ятi. Вдалий час для покупок i придбань. Не дивлячись нi на що, Тiльцям вдасться здiйснити тi мрiї, якi не покидали їх останнiм часом. Вiдчуття незадоволеностi може зiпсувати враження вiд сприятливих подiй цього тижня. Сприятливi днi: 13; несприятливi: 17.

Близнюки (22.05-21.06)

Близнюки можуть бути трохи наївними. Оточуючi легко можуть зловжити їхньою довiрливiстю. Велика вiрогiднiсть пограбування, травми, насильства. У другiй половинi тижня Близнюки вiдчують приплив сил. Для їхньої дiяльностi буде характерна унiверсальнiсть. Навiть з найзаплутанiших ситуацiй вони зможуть вийти з вигодою для себе. Сприятливi днi: 17, 18; несприятливi: 19.

Рак (22.06-22.07)

Щось заважає Ракам йти вперед, не дивлячись на їхню упевненiсть i напористiсть. Ймовiрно, причина в них самих. Сум`яття вiдчуттiв здатне нашкодити репутацiї Ракiв i ускладнити стосунки з близькими. Суперечливий тиждень. Стан роздратування може змiнятися розкаянням. Не виключенi конфлiкти з домашнiми. Раки можуть вiдчути докори сумлiння через свою безцеремоннiсть i жорстокiсть у спiлкуваннi з найдорожчими людьми, старшими родичами. Сприятливi днi: 18; несприятливi: 15.

Лев (23.07-23.08)

Чудовий час для музичних i чутливих людей. Левами можуть оволодiти високi почуття, прагнення до гармонiї. Сприятливi подорожi, поїздки. Зростають духовний i творчий потенцiали, сексуальнi можливостi. У другiй половинi тижня справи принесуть збитки, плани багатьох Левiв будуть порушенi. Загостряться конфлiкти. Пiдвищена небезпека нещасних випадкiв. Будьте максимально обережнi. Сприятливi днi: 14, 17; несприятливi: 18.

Діва (24.08-23.09)

Критичний тиждень. Можливiсть вирiшення на цьому тижнi яких-небудь проблем украй мала. Неуважнiсть, поверхневiсть думок, якась легковажнiсть у спiлкуваннi можуть понизити ваш авторитет в очах оточуючих. Вiрогiднi дрiбнi конфлiкти з навколишнiми людьми. Кiнець тижня сприятливий для вiдряджень, покупок, укладення шлюбiв, угод. Сприятливi днi: 13, 17; несприятливi: 19.

Терези (24.09-23.10)

Тиждень принесе тягар нового клопоту або обов`язкiв, невиправданi витрати. Захоплення завершиться якимось розчаруванням. Тиждень сприятливий для соцiальних i творчих контактiв. Проте уникайте демонстративних форм поведiнки. Зайва довiрливiсть спричинить фiнансовi i моральнi втрати. Не всi умови склалися для виконання бажань. Iснують певнi обмеження, якi скоро зникнуть. Сприятливi днi: 14; несприятливi: 16.

Скорпіон (24.10-22.11)

Цей тиждень передбачає об`єктивне бачення свiту. Скорпiони знайдуть упевненiсть в собi, тому що вони будуть здатнi пристосовуватися до iнших в речах зовнiшнiх, поверхневих, а також розумiти справжнi почуття людей. Тиждень може пройти пiд тягарем сумнiвiв i важких розчарувань. Передчуття Скорпiонiв можуть бути вiрними, оскiльки зiрки сприяють тонкому вiдчуттю всього того, що вiдбувається. Сприятливi днi: 16, 18; несприятливi: 13.

Стрілець (23.11-21.12)

Тиждень характеризується несподiваними подiями, неприємними сюрпризами, вiстями. Серйозна сварка з близькою людиною може зіпсувати всi плани Стрiльцiв. Багато хто з них опиниться в станi розгубленостi i пригнiченостi. Друга половина тижня характеризується активiзацiєю внутрiшнього резерву, пiдвищенням життєздатностi, оптимiзмом. Практичний пiдхiд до справи, рацiональне використання енергiї, прекрасна органiзацiя справи допоможуть пiдвищити авторитет або полiпшити фiнансове становище. Сприятливi днi: 17, 18; несприятливi: 14.

Козеріг (22.12-20.01)

Тиждень характеризується пiдкоренням вищим силам фiзичної природи людини. Вiрогiднi несподiванi подiї, чудове одужання, отримання загубленого. Козероги можуть остаточно визначити для себе мету свого життя. Проблеми у фiнансових питаннях тимчасово вiдступлять, проте зiрки вказують на те, що незабаром вас чекають великi витрати. Необачнi кроки, якi зроблять Козероги заради своїх близьких, можуть серйозно нашкодити їм в майбутньому. Гонка за матерiальним благополуччям може привести в безвихiдь. Сприятливi днi: 15, 17; несприятливi: немає.

Водолій (21.01-19.02)

Тиждень проходить пiд знаком духовного перетворення, подолання сумнiвiв. Цей тиждень покаже, наскiльки найближчим часом змiняться вашi плани. Зростають духовнi, творчi i фiзичнi можливостi. Ймовiрно, подiї розвиватимуться не зовсiм так, як планували Водолiї. Вони знову можуть натрапити на перешкоди. Несподiвана звiстка або сварка з близькою людиною може порушити всi надiї i плани. Все залежатиме вiд того, що Водолiї встигли зробити, а також вiд правильностi вибору мети. Сприятливi днi: 13, 16; несприятливi: 15.

Риби (20.02-20.03)

Цей тиждень пов`язаний з безкорисливiстю, милосердям, допомогою, зцiленням. Можливо, вiд вас чекають допомоги колеги, друзi або близькi. Ваше служiння всiм нужденним може стати причиною незадоволеностi в сiм`ї. Пасивний тиждень. Очiкується зниження рiвня життєвих сил Риб-бiзнесменiв. Дiловi зустрiчi не принесуть бажаних результатiв. Емоцiйне життя може бути нестабiльним. Сприятливi днi: 18; несприятливi: 13.