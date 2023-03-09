Чому на Кременчуччині зникло світло

Вночі 9 березня, під час повітряної тривоги, у низці районів Полтавської області централізовано вимкнули електроенергію. Зокрема частково у Кременчуці та Кременчуцькому районі.
Як повідомили в АТ «Полтаваобленерго», з метою запобігання порушенням режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України внаслідок можливого ракетного обстрілу, НЕК "Укренерго" застосувало превентивні відключення приєднань 110-150 кВ з центрів живлення - підстанцій 330 кВ Полтавської області.
Відновити електропостачання мають після того, як мине повітряна тривога.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер