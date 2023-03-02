Юні хокеїсти «Кременчука» долучилися до Зимового Кубка

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 56

Наші хлопці зіграли проти команд з Києва, Богуслава та Вінниці

Цього вікенду у київському Палаці спорту відбулися матчі всеукраїнських змагань серед юнаків наймолодшої вікової групи, які мали назву «Зимовий кубок». У змаганні взяли участь 8 команд: «Сокіл» (Київ), «Сокіл-2» (Київ), «Шершні» (Богуслав), ХК «Кременчук» (Кременчук), «Сокіл-2014» (Київ), «Крижинка» (Київ), «Бульдоги» (Київ) та «Патріот» (Вінниця). Змагання провели за коловою системою кожен проти кожного.

У перший ігровий день старт змагань відклали через повітряну тривогу. Втім вимушена перерва тривала недовго і всі матчі зіграли вчасно.

За підсумком двох днів змагань перемогу здобули хокеїсти вінницького «Патріота», які виграли 6 матчів з 7 (ще в одному зіграли внічию з «Соколом»). Другими стали хокеїсти «Сокола», які несподівано поступились молодшим одноклубникам, а третіми фінішували богуславські «Шершні». За підсумками кожного матчу визначалися найкращі гравці у складі обох команд, також спеціальними призами були нагороджені найкращі гравці команд за підсумками турніру.