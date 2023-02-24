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Кременчужан безкоштовно навчать зупиняти кровотечу та рятувати людей

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 212

 

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Цими вихідними у Кременчуці відбудуться два тренінги з надання домедичної допомоги. Як анонсував Роман Бутрімов кременчужан безкоштовно навчатимуть, як зупиняти кровотечу та що таке десмургія. 

25 лютого у суботу об 11.00 розпочнеться перший тренінг. На цьому тренінгу розглянуть алгоритм дій і домедичну допомогу постраждалому.

Тема: Зупинка кровотеч. Не критичні та критичні. Застосування турнікета та тампонування рани.
Тривалість заходу 2 години.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.

Наступного дня, 26 лютого, розглянуть як правильно накладати пов'язки. 

Тема: Десмургія. Накладання пов‘язок. Застосування бандажа.
Початок об 11.00. Тривалість заходу 2 години.

Вас навчать накладати пов‘язки від голови до п‘яток. Теорія та практичне відпрацювання.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, 2 бинти марлеві 7х14см, 1 Еластичний бинт можна узяти, як додатковий.

Тренінги Волонтерські! Кількість місць чітко обмежена!
— Звертаю увагу — Місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг. Та додам, що приміщення розташоване в центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам. Буде теоретична та практична частини. Обов’язково узяти — Пару чистих шкарпеток. Будемо працювати у спортивному дитячому залі. Звертаю вашу увагу -
попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання — пишете мені у Viber про це і додаєте Прізвище, Ім‘я та номер телефону.
Не дзвонити!!! Я не відповім т. 097-716-47-85. Бережіть себе і до зустрічі на тренінгу, — зауважив Роман Бутрімов. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: домедична допомога
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