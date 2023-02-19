22 лютого кременчужанам повідають секрети помісного лазарету

Сьогодні, 14:07 Переглядів: 139

22 лютого о 12.00 відбудеться краєзнавча зустріч у читальній залі Кременчуцької публічної бібліотеки, присвячена 125 річчю Кременчуцького місцевого лазарета. Про це Телеграфу розповів Роман Пацовський.

- Ми говоритимемо не лише про історію лазарета, а й про історію військової медицини Кременчука, про те, як і чому був створений лазарет, як він працював, хто лікувався в ньому і хто лікував. Ми згадаємо про відомих лікарів Зубківського, Чайку, Попере, Костянтиновича, Дімаря, Діцу, Богаєвського, Каганова, Мейксона, Белана, Захаріна, Скринського та багатьох інших. Ви дізнаєтеся багато чого про те, що раніше не публікувалося і буде опубліковано в книзі "Останній вартовий, на лінії життя", присвяченій історії військової медицини Кременчука. І хоч 14 лютого день закоханих уже минув, але на нас чекатиме гарна, романтична історія кохання, - йдеться у повідомленні.