«Мені наснились дивні кораблі…»: у Кременчуці відбудеться творчий вечір Тетяни Потрясової

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На слухачів очікує глибока та пристрасна лірика

12 лютого о 13.00 відбудеться творчий вечір Тетяни Потрясової «Мені наснились дивні кораблі…» в актовій залі «Кременчуцької міської публічної бібліотеки» за адресою: вул. Європейська, 66/13.

Як повідомили у секторі документів іноземними мовами «КМПБ», Тетяна Потрясова – талановита кременчуцька літераторка, членкиня літературного клубу «Цвіт калини» та спілки літераторів «Славутич», авторка збірок «Поймите правильно» (2011) та «Два крила» (2019).

Володіючи таємницями образного мислення, пані Тетяна пропонує глибокого зануритися у пристрасну лірику, в чому ви переконаєтесь, коли завітаєте на творчий вечір.

Пронизливі вірші та пісні у виконанні літераторки та творчої спільноти Кременчука стануть приємним подарунком та сюрпризом для гостей!

Захід відбудеться з дотриманням усіх заходів безпеки під час воєнного стану.

Довідки: 098 791 0213 - Інна Мірошниченко, зав. відділу соціокультурної діяльності КЗК «КМПБ».

Нагадуємо, що до 14 лютого жителі Кременчука можуть взяти участь в акції «Подаруй бібліотеці книгу».