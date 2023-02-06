Протягом вихідних на Полтавщині розчистили близько 4,5 тисяч км доріг

Протягом минулих вихідних дорожники працювали в посиленому режимі – розчистили від снігу близько 4,5 тисяч км автодоріг Полтавщини. Про це повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Дорожники продовжують обробляти автошляхи області протиожеледними матеріалами. Вже використали понад 6 тисяч тонн піщано-соляної суміші.
Техніка та працівники продовжують чергувати. Обмежень чи заторів на дорогах немає. Державні та місцеві автошляхи Полтавщини – у проїзному стані.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер