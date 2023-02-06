Протягом вихідних на Полтавщині розчистили близько 4,5 тисяч км доріг

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 149

Протягом минулих вихідних дорожники працювали в посиленому режимі – розчистили від снігу близько 4,5 тисяч км автодоріг Полтавщини. Про це повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Дорожники продовжують обробляти автошляхи області протиожеледними матеріалами. Вже використали понад 6 тисяч тонн піщано-соляної суміші.

Техніка та працівники продовжують чергувати. Обмежень чи заторів на дорогах немає. Державні та місцеві автошляхи Полтавщини – у проїзному стані.