На війні загинув військовий з Кременчука Андрій Соколов

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27 січня на російсько-українській війні загинув військовий Андрій Вікторович Соколов (28.06.79). Молодший сержант загинув біля населеного пункту Першотравневе Ізюмського району Харківської області при захисті Батьківщини, виявивши стійкість та мужність під час виконання бойових завдань.

Військового призивали на військову службу за контрактом у 2018 році Покровсько-Ясинуватським ОМТЦК Донецької області.

Прощання з Андрієм Соколовим відбудеться завтра, 2 лютого об 11.00, у Міському палаці культури.