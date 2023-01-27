«Вільні люди»: до Кременчука їде «Без обмежень»

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 278

17 лютого у Кременчуці відбудеться концерт українського гурту «Без обмежень». Це тур на підтримку ЗСУ.

«Без обмежень» — український гурт, який збирає тисячні зали у містах і мільйони прослуховувань на музичних платформах. Їх творчість — це уособлення світогляду українців – хороброго, чуттєвого та незламного. У їхній музиці б'ється воля, їх піснями розлітається слава України!

З перших днів війни хлопці займаються волонтерством і виступають з концертами перед військовими та жителями звільнених від окупації міст.

Кожен квиток – не просто донат ЗСУ, це внесок у Перемогу!

Коли: 17 лютого, 18.00

Де: Міський палац культури.

Білети можна придбати в касі ПК «Кредмаш» (тел. (098)306 55 05), а також на сайтах

https://kremenchug.karabas.com/ua/ та https://kremenchug.internet-bilet.ua/uk