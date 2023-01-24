Фотограф — митець чи підприємець: розібратися запрошують на безоплатному вебінарі

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 116

Особливо буде цікаво фотографам-початківцям

26 січня о 18.00 відбудеться безоплатний вебінар від Ferrexpo Education Hub на тему «Фотограф — митець чи підприємець». Обіцяють насичений воркшоп із порадами та інструментами.

Про що йтиме мова

Який мінімальний набір техніки потрібен для фотографа-початківця. Які навички необхідні для комерційної фотографії. Персональні рекомендації автора (де навчатись, як розвиватись, кого дивитись). Комерційна складова: як заробляти, де брати клієнтів під час війни. Вчимося на власному кейсі спікера (естетика, стиль, транслювання).

Хто спікер

Дмитро Купцов — фотограф із 10-річним досвідом професійної діяльності, який співпрацював з Ferrexpo, Zeppelin Ukraine, Hyundai, Forbes Ukraine, Шоу «Танці з зірками на 1+1», Resolute, Kariatida, ФК «Гірник-Спорт», «Феррострой», Fox-security, Kosta, Valeo&V, Kampai, Nautilus, Flame Bakery, «Арт Мозаїка» та ін.

Реєстрація на вебінар обов'язкова.

Раніше ми писали, що кременчуцький фотограф Дмитро Купцов проводить безоплатні фотокурси у Горішніх Плавнях.