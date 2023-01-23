У Кременчуці відбувся турнір з кіберспорту Jaguar Winter Cup

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У Кременчуці відбувся перший турнір з кіберспорту Jaguar Winter Cup. Участь у змаганнях взяли 11 команд з Полтави, Кам’янського, Горішніх Плавнів та Кременчука.

Турнір проходив протягом двох днів, 14 та 15 січня, щоб визначали кращих. Змагання проходили за ініціативи спортивної академії «Ягуар» та Асоціації розвитку спорту.

Кращим гравцем турніру визнали Максима Рядовського з команди переможців Jaguar Kremen.

Результати змагань:

1 місце - Jaguar Kremen (Кременчук)

2 місце - ImproveD (Полтава)

3 місце - Jaguar’s (Кременчук)

4-5 місце: Avstralis (Кременчук), Wrong Team (Кременчук)

6-8 місце: Brazilians Dogs (Кременчук), Need5 (Горішні Плавні), Berloga (Кам’янське)

9-11 місце: Kremen (Кременчук), PapaMaxim (Кременчук), FWS (Кременчук)

Зауважимо, що академія Ягуар з осені 2022 року відкрила кіберспортивну академію (куди звичайно запрошують усіх охочих).

Організатори цього року планується багато цікавих проєктів, тому слідкуйте за оновленнями на сайті Телеграфу.