Тиждень розпочнеться з несподіванок та хвилюючих подій: гороскоп на 9-15 січня

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 332

Тиждень 9 – 15 січня розпочнеться з несподіванок, якихось хвилюючих подій – можливо, не зовсім приємних. Життя готує нові сюрпризи. Проте все швидко владнається, і виявиться, що не такий страшний чорт, як його малюють. У середині тижня, як стверджують астрологи, посилиться вплив хороших планет, люди стануть помітно добрішими і оптимістичнішими. Тому середа-четвер – чудові дні для переговорів. Особливо добре пройдуть зустрічі, на яких треба справити враження, пустити пилюку в очі. Щоправда, цього тижня є один нещасливий день – п'ятниця, 13-те. Він, судячи з оцінок астрологів, і справді нещасливий. Ваші плани можуть змінитись під впливом форс-мажору - обставин, які стосуються всіх. Тому важливі справи краще закінчити до п'ятниці. А кінець тижня проводити у колі друзів чи з родиною, не забуваючи про ввічливість та допомогу іншим людям.

Овен (21 березня – 19 квітня), не найкращий час, щоб йти напролом, як ви звикли. Більш зручні доріжки для вас зараз – в обхід. Виявляйте гнучкість, дипломатію. Не сваріть друзів, коли ті не можуть допомогти так, як ви розраховували. У них, ймовірно, чимало власних проблем. Можливо, вам здається, що все заплутано – і незрозуміло, в якому напрямку вам рухатися. До кінця тижня все стане ясно. Вас незабаром чекає успіх, і досягти його допоможе якась особа протилежної статі. Так що вище ніс!

Найкращі дні: 9, 14 січня.

Телець (21 квітня - 20 травня), у вас все гаразд. Є лише дві обставини, які псують загальну картину. Ви надто багато витрачаєте і багато справ робите невчасно. Поки що це ще не проблема, але вам потрібно виявляти далекоглядність, інакше до 20 січня все може ускладнитися. Не витрачайте грошей заради того, щоб справити враження. Навколо всі і так найвищої думки про вас. Увесь тиждень удача супроводжуватиме у коханні.

Найкращі дні: 11, 12 січня.

Близнюки (21 травня - 20 червня), приготуйтеся, що тиждень почнеться з невеликого стресу. Але справи швидко прийдуть у потрібне русло, тож до вихідних ви відчуєте значне полегшення. Якщо зіткнулися із проблемою, шукайте підтримку у батьків. Вашою проблемою на цьому тижні можуть бути запізнення. У всьому, що стосується грошей, перспективи зараз незрозумілі, тож утримайтеся від зайвих витрат.

Найкращі дні: 10, 15 січня.

Рак (21 червня - 22 липня), тиждень попереду непоганий, відчуєте приплив сил, фізичної енергії, зросте апетит. Якщо нещодавно хворіли, відчували занепад сил – то це найближчими днями закінчиться. Можете ухвалити кілька важливих рішень, у тому числі тих, що стосуються грошей. Тиждень хороший для кар'єри, але можуть бути скалки в серці - якісь негаразди в коханні. Ви можете відлякувати людей, які симпатизують вам, нетерплячістю та несподіваними припливами роздратування.

Найкращі дні: 10, 11 січня.

Лев (23 липня – 22 серпня), продуктивний тиждень у всіх відносинах – ви будете сповнені енергією, як фізичною, так і розумовою. У вас можуть бути важливі події – і переважно добрі. Заплануйте на наступний тиждень більше важливих справ, вам вдасться їх вирішити. Ймовірно, ще й заробити вдасться непогано. Вас також чекає успіх у коханні.

Найкращі дні: 9, 10 січня.

Діва (23 серпня - 22 вересня), напевно, у понеділок ви прокинетеся з думкою про те, що ваша робота жахлива, і краще на неї не йти. І все ж таки підете. І потроху втягнетеся у кругообіг турбот, долаючи одну перешкоду за іншою. Ваші дії, несподівано для вас самих, виявляться успішними. Вас хвалитимуть і, мабуть, випишуть премію. Тиждень, що починався дуже прозаїчно, завершиться вдало. Ймовірно, на вас чекає коштовна покупка.

Найкращі дні: 11, 12 січня.

Терези (23 вересня – 22 жовтня), великих справ на цей тиждень краще не планувати. Все може піти вкрив і навскіс. Тиждень підходить для простих завдань, дружнього спілкування та побачень. Якісь емоційні проблеми підштовхують вас до ухвалення нерозумних рішень. Наприклад, плюхнути каву в обличчя шефу у відповідь на його зауваження. Або півночі ридати у подушку, згадуючи нещасне кохання двадцятирічної давнини. Боріться зі своїми емоціями - попереду у вас дуже добрий період. Не залишайтеся на самоті, частіше бувайте в компанії.

Найкращі дні: 14, 15 січня.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада), у вас попереду важливі справи професійного характеру. Поставтеся до них серйозно, вони можуть бути дуже корисними для ваших кар'єрних перспектив. Зірки розташовані так, що про подружні зради краще не думати. Це загрожує неприємними наслідками. А ось у вірних Скорпіонів, яких більшість, в особистому житті відбуватимуться приємні події. Це ж стосується й самотніх – можете знайти супутника у житті. Іноді на вас накочуватиме смуток – але це ненадовго. Не піддавайтеся.

Найкращі дні: 11, 12 січня.

Стрілець (22 листопада - 22 грудня), тиждень дуже успішний. Ви розробите якийсь план і встигнете його втілити в життя. Тому ближче до вихідних будете у відмінному настрої, задоволені собою. Причому сил ви багато не витратите. Вони залишаться на те, щоб вибратися кудись на прогулянку з друзями або вирушити у невелику розважальну подорож. На вихідних на вас чекають подарунки та приємні сюрпризи.

Найкращі дні: 9, 10 січня.

Козеріг (23 грудня - 20 січня), тиждень має бути успішним. У вас буде переважно гарний настрій, оптимізм – а він, як відомо, допомагає подолати навіть великі перепони. Ви матимете багато зустрічей, розмов, які в майбутньому виявляться важливими. Намагайтеся запам'ятати сказане вам впливовими, авторитетними людьми – навіть те, що не відразу можете зрозуміти. Ви отримаєте інформацію, яка стане у нагоді в майбутньому. У вас передбачаються витрати на кохану людину.

Найкращі дні: 11, 12 січня.

Водолій (21 січня – 19 лютого), початок та кінець тижня позитивний. Але приготуйтеся до того, що у середу-четвер можете зіткнутися з несподіваними перешкодами. Взагалі, у ці два дні краще не розпочинати важливих справ, бути обережнішими в словах. І особливо потрібно виявляти акуратність із фінансами, тому що перешкоди будуть ймовірно саме грошового характеру. А хороша новина – цього тижня на вас чекає успіх у коханні.

Найкращі дні: 13, 14 січня.

Риби (20 лютого – 20 березня), чудовий тиждень, щоб будувати плани, займатися освітою та розширювати кругозір. Прямо зараз може і не бути важливих проривів - але вони неодмінно трапляться в майбутньому, і ви зможете підготуватися до них. На вас чекатиме важлива поїздка, а також корисне знайомство або зустріч зі старим другом, якого ви давно не бачили. Попереду у вас великі професійні звершення, але поки що не видно нового кохання.

Найкращі дні: 11, 12 січня.