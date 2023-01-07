Кременчуцькі дзюдоїсти відправили допомогу на Херсонщину

Сьогодні, 14:06 Переглядів: 91

4 січня у маленьке село Розлив Білозерського району Херсонської області, яке знаходиться безпосередньо на першій лінії зіткнення і має населення 314 осіб, доставили гуманітарну допомогу з Кременчука.

Допомога надійшла від тренерів та батьків вихованців спортивного клубу «Кремень-Дзюдо», представників Федерації боротьби дзюдо Кременчука, а також суддів національної категорії Миколи Картошкіна та Віталія Середи.

Зустрічали волонтерів з допомогою Президент федерації дзюдо Херсонської області - Іван Литвиненко та Президент федерації дзюдо Херсона - Віталій Савченко. Мешканцям Розливу, до яких через безпосередню близькість до лінії бойових дій надходить дуже мало гуманітарної допомоги, передали необхідні продукти харчування - крупи, борошно, олія, консервація, консерви. Крім того мешканці села отримали теплі ковдри.