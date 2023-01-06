У Кременчуцькій РВА прокоментували «перемир’я» ворога та розповіли, у кого вірять українці

Різдво Христове – найважливіше християнське свято після Великодня. Більша частина православних святкують його завтра - 7 січня. І незважаючи на оголошене кремлівським диктатором так зване «перемир’я» на це свято, втрачати пильність нікому не варто.
Нагадаємо, що на Пасху, яку православні християни минулого року святкували 24 квітня, ворог «привітав» кременчужан 9 ракетами. Внаслідок ракетного удару по нафтопереробному заводу та ТЕЦ ці підприємства були вщент зруйновані, а одна людина загинула.
Свій ранковий брифінг начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розпочав привітанням з Різдвом Христовим, подякував захисникам, які боронять Україну від ворога та дають нам можливість святкувати Різдво, і згадав про єдине бажання, яке усі українці загадують на новорічні свята – перемогу над ворогом.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер