У школі в сусідній Черкащині зафіксували спалах гострої кишкової інфекції

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Це відбулося після шкільного ярмарку, на якому діти продавали страви власного виготовлення

29 грудня «Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» зареєстрував спалах гострої кишкової інфекції в одному із закладів загальної середньої освіти у Каневі.

По медичну допомогу з болями у животі, нудотою, багаторазовим блюванням, підвищеною температурою, діареєю, звернулось 6 дітей:

2 учні 4 класу;

3 учні 6 класу;

1 учень 11 класу.

Всі діти були госпіталізовані до КНП «Канівська багатопрофільна лікарня» з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт».

Про це повідомили у Кременчуцькому районному відокремленому підрозділі Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».

Під час проведення епідрозслідування встановили, що 26 грудня 2022 р. у навчальному закладі відбувся ярмарок, на якому діти продавали страви власного виготовлення: печиво, кекси, бублики, пироги тощо. Загалом ярмарок відвідало 234 дитини та 77 дорослих.

Станом на 2 січня за результатами проведення лабораторних досліджень методом ІФА в однієї госпіталізованої дитини виявлено антиген ротавірусу.

У раніше відібраних для бактеріологічних досліджень змивах умовно-патогенної мікрофлори, стафілокока чи коліформних бактерій не виявлено. Також отримані негативні результати при обстеженні працівників харчоблока навчального закладу.

В осередку кишкової інфекції проведено завершальну дезінфекцію. Триває епідрозслідування. Проводиться повний комплекс клініко-лабораторних обстежень та надається необхідний обсяг медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів. Одну дитину з лікарні виписано.

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*фото ілюстративне