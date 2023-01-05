У школі в сусідній Черкащині зафіксували спалах гострої кишкової інфекції

29 грудня «Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» зареєстрував спалах гострої кишкової інфекції в одному із закладів загальної середньої освіти у Каневі.
По медичну допомогу з болями у животі, нудотою, багаторазовим блюванням, підвищеною температурою, діареєю, звернулось 6 дітей:
Всі діти були госпіталізовані до КНП «Канівська багатопрофільна лікарня» з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт».
Про це повідомили у Кременчуцькому районному відокремленому підрозділі Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».
Під час проведення епідрозслідування встановили, що 26 грудня 2022 р. у навчальному закладі відбувся ярмарок, на якому діти продавали страви власного виготовлення: печиво, кекси, бублики, пироги тощо. Загалом ярмарок відвідало 234 дитини та 77 дорослих.
Станом на 2 січня за результатами проведення лабораторних досліджень методом ІФА в однієї госпіталізованої дитини виявлено антиген ротавірусу.
У раніше відібраних для бактеріологічних досліджень змивах умовно-патогенної мікрофлори, стафілокока чи коліформних бактерій не виявлено. Також отримані негативні результати при обстеженні працівників харчоблока навчального закладу.
В осередку кишкової інфекції проведено завершальну дезінфекцію. Триває епідрозслідування. Проводиться повний комплекс клініко-лабораторних обстежень та надається необхідний обсяг медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів. Одну дитину з лікарні виписано.
Раніше ми писали, до яких хвороб призводять мікроби та як кременчужанам запобігти вірусним інфекціям.
*фото ілюстративне
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер