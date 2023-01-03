На Полтавщині судитимуть двох «чорних лісорубів», які завдали державі збитки на 300 тисяч грн

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На Хорольщині двоє чоловіків незаконно зрубали у лісосмузі понад 30 дубів та ясенів

Лубенська окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно двох 26-річних жителів Хорольської територіальної громади, яким інкримінують незаконну порубку дерев у захисних лісових насадженнях, що спричинило тяжкі наслідки, вчинену за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 246 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, у вересні 2022 року на території лісосмуги, що перебуває на балансі одного з державних сільськогосподарських підприємств Хоролу, звинувачені, не маючи лісорубного квитка, незаконно зрубали понад 30 дерев породи дуб та ясен. Цими діями вони спричинили державі збитки на загальну суму понад 300 тисяч грн. Окрім звинувачення у вчинені кримінального злочину прокуратура, з метою відшкодування збитків, завданих державі, подала до суду позовну заяву.

У рамках досудового розслідування на зрублену деревину, 2 бензопили та автомобіль, на якому пересувалися «чорні лісоруби», накладено арешт.

За процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури слідчі дії у кримінальному провадженні здійснювалися слідчими відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області.