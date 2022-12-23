Необхідна пральна машина та теплий одяг: терміново збираємо допомогу військовим з Кременчука

Кременчуцьким військовим необхідна допомога у забезпеченні теплим одягом. Оскільки наразі температура опускається нижче нуля, наші хлопці мерзнуть й потребують:
Також ще одні військові потребують:
Речі можна приносити до редакції Видавничого дому «Приватна газета» або перерахувати кошти на картку керівника ВД «Приватна газета» та власника сайту «Кременчуцький Телеграф» Сергія Кулясова 4731 2196 4283 9538.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер