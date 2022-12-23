Необхідна пральна машина та теплий одяг: терміново збираємо допомогу військовим з Кременчука

Сьогодні, 14:45 Переглядів: 108

Допомогу можна принести до редакції Видавничого дому «Приватна газета»

Кременчуцьким військовим необхідна допомога у забезпеченні теплим одягом. Оскільки наразі температура опускається нижче нуля, наші хлопці мерзнуть й потребують:

теплий одяг,

масляні обігрівачі,

пральні машинки, щоб прати форму.

Також ще одні військові потребують:

каремати — 8 шт;

спальники — 8 шт;

шкарпетки теплі;

термо — 10 комплектів M + XL;

флісові рукавички — 10 шт.

Речі можна приносити до редакції Видавничого дому «Приватна газета» або перерахувати кошти на картку керівника ВД «Приватна газета» та власника сайту «Кременчуцький Телеграф» Сергія Кулясова 4731 2196 4283 9538.