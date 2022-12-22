Кременчуцькі патрульні на Крюківському мосту врятували чоловіка від самогубства

Вчора вночі, близько 3.00, інспектори патрульної поліції Кременчука Вікторія Кравченко, Піскар Олександр, Наталія Передерій та Іван Кушнір отримали виклик про те, що за поручнями Крюківського мосту стоїть чоловік та має намір вкоротити собі віку.
Про це повідомляється на офіційній сторінці Патрульної поліції Кременчука у Фейсбуці.
Прибувши на місце події, патрульним вдалось налагодити розмову з 39-річним чоловіком та переконати його, що завжди є інші шляхи розв'язання проблем. Тієї миті, коли чоловік втратив пильність, патрульні схопили його та перетягнули у безпечне місце. Пізніше громадянина передали медикам.
Дякуємо патрульним за ще одне врятоване життя!
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер