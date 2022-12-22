Завтра стартують продажі останньої марки цього року «Щедрик. Carol of the Bells»

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100 років тому вперше на сцені в Карнеґі-холі в Нью-Йорку пролунав «Щедрик» авторства Миколи Леонтовича

23 грудня у всіх відділеннях Укрпошти та в офіційному інтернет-магазині стартує продаж завершальної поштової марки 2022 року — «Щедрик. Carol of the Bells».

Про це повідомили в АТ «Укрпошта».

— Присвята поштового випуску особлива — лишень уявіть, саме 100 років тому вперше на сцені в Карнеґі-холі в Нью-Йорку пролунав «Щедрик» авторства Миколи Леонтовича. Нині важко уявити різдвяні свята без цієї пісні — її співають більшістю мов світу! — йдеться у повідомленні.

Автор випуску — заслужений художник України Миколай Кочубей.

Тираж марки — 200 000 примірників.

Номінал кожної марки — W (еквівалент 1,5$, відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа наземним транспортом до 50 г до іноземних держав).

Раніше ми писали, що Кременчуцьке товариство філателістів випустило третій поштовий конверт із серії «Історія Кременчуцького лісгоспу». На ньому зображено засновника різьбярського цеху при лісгоспзагові Валентина Нагнибіду та його роботи.