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Кременчук, Здоров'я, Полтавщина

Незабаром у Полтавській обласній клінічній лікарні запрацює сучасна рентген-система

Сьогодні, 21:33 Переглядів: 144

 

Обстеження проводитимуть безоплантно

У соматичному корпусі Полтавської обласної клінічної лікарні імені М.В. Скліфосовського закінчили ремонт кабінету та встановили сучасну діагностичну рентген-систему, яка дозволяє робити знімки як в горизонтальному, так і вертикальному положенні.

Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.

- Встановили італійський апарат GMM OPERA T90. Його вже ввели в експлуатацію. Незабаром кабінет запрацює на повну.

Завдяки цифровим технологіям лікар отримує детальніші зображення, ніж на старих рентген-апаратах, які працювали в аналоговому режимі – розповів Дмитро Лунін.

Завдяки цьому апарату лікарі зможуть проводити складні рентгеноскопічні дослідження шлунку, грудної та черевної порожнини зі значно зменшеним променевим навантаженням на пацієнта.

 

- Оскільки ця апаратура цифрова, зображення відразу передається на комп'ютер та виводиться на екран як лаборанта, так і лікаря, який своєю чергою одразу зможе інтерпретувати зображення та поставити попередній діагноз.

Раніше для того, щоб зробити рентгенограму того чи іншого відділу хребта, чи черевної порожнини, треба було робити знімок на аналогову плівку і проявити її в фотолабораторії.

Зараз відійшли від цього методу, і зображення яке отримуємо на комп'ютері, можна роздрукувати на плівку або записати на електронний носій, ­– розповіла Лариса Андреєва, завідуюча рентгенологічним відділенням обласної клінічної лікарні.

За її словами, пацієнтів обслуговуватимуть як стаціонарно, так і за електронним направленням від профільних лікарів. Обстеження за направленням буде безкоштовним.

 

Раніше ми писали, що в обласній клінічній лікарні запрацюють нові МРТ і рентгентапарат.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Полтавська обласна військова адміністрація
Теги: рентгенаппарат обласна лікарня рентген нове обладнання безоплатна медицина
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