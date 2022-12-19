Над територією Полтавщини ППО ЗСУ збила один дрон-камікадзе

Ситуація у Кременчуцькому районі залишається в цілому спокійною та контрольованою. Жителі Кременчуччині сьогодні вночі чули кілька вибухів. Це на території Полтавської області працювало ППО ЗСУ.
Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік, відповідаючи на питання журналістів.
За його словами, один із ворожих літальних апаратів, що пролітав над небом Полтавщини, було збито.
Зауважимо, що за повідомленням Командування Повітряних Сил ЗСУ, у ніч з 18 на 19 грудня сили ППО збили 30 з близько 35 дронів-камкадзе Shahed-136/131 іранського виробництва, які росія запустила по Україні.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер