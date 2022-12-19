У Кременчуці почали продавати ялинки та сосни

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 200

Уже стартував продаж різдвяних ялинок у Кременчуці. У лісгоспі, що по вулиці Шевченка, щасливі родини придбали зелені деревця.

У Кременчуці засяє ялинка: ілюмінація працюватиме від генератора за графіком

Графік роботи з 8.00 до 16.00, без вихідних. Тут можна не лише купити ялинку та сосну, а й підзарядити телефон у разі блекауту.