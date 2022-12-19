У Кременчуці почали продавати ялинки та сосни

Уже стартував продаж різдвяних ялинок у Кременчуці. У лісгоспі, що по вулиці Шевченка, щасливі родини придбали зелені деревця.
У Кременчуці засяє ялинка: ілюмінація працюватиме від генератора за графіком
Графік роботи з 8.00 до 16.00, без вихідних. Тут можна не лише купити ялинку та сосну, а й підзарядити телефон у разі блекауту.
|
розмір ялинок
|
сосна звичайна
|
сосна кримська
|
до 1 м
|
90
|
135
|
від 1,01 до 2 м
|
120
|
168
|
від 2,01 до 3 м
|
150
|
222
|
понад 3 м. За кожен метр додається
|
54
|
66
|
комплекти новорічні з 5 гілок (до 1 м)
|
60
|
|
Гілки
|
до 0,5 м
|
15
|
|
від 0,51 до 1 м
|
18
|
|
від 1,01 до 2 м
|
30
|
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер