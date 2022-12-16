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Кременчук, Воїни світла

Кременчуччина в останню путь провела військового Юрія Букало

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 358

 

Вічна пам'ять Герою 

Вчора, 15 грудня, Оболонська територіальна громада Кременчуцького району попрощалася з військовим Юрієм Букало. 25-річний військовий загинув у боях 6 грудня.

Солдат Юрій Васильович Букало, стрілець-помічник гранатометника механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону військової частини А 4007, загинув під час виконання службових обов’язків внаслідок ворожого обстрілу біля населеного пункту Авдіївка Покровського району Донецької області.

Взірець мужності, порядності, чесності, сили, міцності духу і характеру, чуйний, уважний, щирий, добрий, гідний син, надійний, відданий друг! Патріот з великої літери! У ці гіркі хвилини вся Оболонська територіальна громада розділяє горе сім’ї та непоправну втрату, всі ми схиляємо голови у скорботі. Вічна пам’ять і слава Юрію, який захищав Україну та кожного з нас! мовиться в Оболонській громаді.

Захисник Юрій Букало родом із Пузирів. Прощання з полеглим відбулося у рідному селі 15 грудня біля адмінприміщення сільської ради. Односельці вшанували подвиг молодого героя.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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