Кременчуччина в останню путь провела військового Юрія Букало

Вчора, 15 грудня, Оболонська територіальна громада Кременчуцького району попрощалася з військовим Юрієм Букало. 25-річний військовий загинув у боях 6 грудня.
Солдат Юрій Васильович Букало, стрілець-помічник гранатометника механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону військової частини А 4007, загинув під час виконання службових обов’язків внаслідок ворожого обстрілу біля населеного пункту Авдіївка Покровського району Донецької області.
Захисник Юрій Букало родом із Пузирів. Прощання з полеглим відбулося у рідному селі 15 грудня біля адмінприміщення сільської ради. Односельці вшанували подвиг молодого героя.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер