На Кременчуччині попрощалися із захисником з молодшим сержантом Юрієм Долинним

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Попрощалися з військовим на Семенівщині

5 грудня у Семенівці Кременчуцького району попрощалися із захисником Юрієм Долинним. Семенівська громада попрощалася із земляком, захисником, молодшим сержантом Юрієм Долинним, 1982 року народження. 40-річного Героя провели в останню земну путь.

Селищний голова Людмила Милашевич та начальник третього відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Мирослав Волков висловили родині та рідним загиблого співчуття.

— Вічна слава захиснику України Юрію Долинному! Вічна слава, тобі, Воїне, вічна пам’ять тобі, Герою, вічна шана, дорогий Захиснику! Пам’ятаємо, шануємо кожного, хто віддав своє життя за наше сьогодні й спокійне завтра, — йдеться у повідомленні Семенівської селищної ради.