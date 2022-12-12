На Кременчуччині попрощалися із захисником з молодшим сержантом Юрієм Долинним

5 грудня у Семенівці Кременчуцького району попрощалися із захисником Юрієм Долинним. Семенівська громада попрощалася із земляком, захисником, молодшим сержантом Юрієм Долинним, 1982 року народження. 40-річного Героя провели в останню земну путь.
Селищний голова Людмила Милашевич та начальник третього відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Мирослав Волков висловили родині та рідним загиблого співчуття.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер