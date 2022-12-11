У Кременчуці реєструють нові випадки коронавірусу

10 грудня у Кременчуці зареєстрували два нові випадки корона вірусної хвороби. Як повідомили в пресслужбі міської ради, захворіло дві жінки - 33 та 52 роки.
Вони перебувають під наглядом сімейних лікарів.
Всього від початку пандемії у нашому місті зареєстровано 27 тис 156 випадків коронавірусу, одужало 26 тис. 332. Померло – 732 особи
Сьогодні Кременчук штормитиме
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер