У Кременчуці реєструють нові випадки коронавірусу

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10 грудня у Кременчуці зареєстрували два нові випадки корона вірусної хвороби. Як повідомили в пресслужбі міської ради, захворіло дві жінки - 33 та 52 роки.

Вони перебувають під наглядом сімейних лікарів.

Всього від початку пандемії у нашому місті зареєстровано 27 тис 156 випадків коронавірусу, одужало 26 тис. 332. Померло – 732 особи

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