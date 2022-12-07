11 грудня у Кременчуці розкажуть, що таке десмургія

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11 грудня у Кременчуці волонтер Роман Бутрімов проведе лекцію та практичні навчання з теми: Десмургія. Накладання пов‘язок. Початок об 11.00. Триватиме захід 1,5-2 години.

- Навчу вас накладати пов‘язки від голови до п‘яток. Теорія та практичне відпрацювання, - написав Роман.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, 2 бинти марлеві 7х14см, 1 Еластичний бинт можна узяти, як додатковий.

- Тренінг волонтерський! Кількість місць чітко обмежена! Звертаю увагу - Місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг. Та додам, що приміщення розташоване в центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам. Буде теоретична та практична частини. Обов’язково узяти - пару чистих шкарпеток. Будемо працювати у спортивному дитячому залі. Звертаю увагу - попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання - пишіть мені у Viber про це і додаєте Прізвище, Ім‘я та номер телефону. Не дзвонити!!! Я не відповім т. 097-716-47-85, - додав Роман Бутрімов.