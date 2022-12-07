У Кременчуці розігрують автограф боксера Олександра Усика за донат ЗСУ

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Волонтерка з Кременчука Марина Пилипенко розігрує оригніальний спортивний лот за донат Збройним силам України. У лоті постер в рамці, формату А3 з особистим підписом українського боксера Олександра Усика. Також в комплекті йде срібна підвіска у вигляді боксерських перчаток наданих Федерацією боксу України.

Умови прості: