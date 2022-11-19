Як «Кремінь» дружно розчищав від снігу стадіон «Кремінь-Арена»

Сьогодні, 12:21 Переглядів: 162

За кілька годин хлопці розчистили покриття, пограли та зліпили сніговика

Вчора зранку, 18 листопада, «Кременчуцький Телеграф» завітав на стадіон «Кремінь-Арена» де побачив клопітку роботу тренерів та юних футболістів. З однієї сторони поля пліч-о-пліч тренер Олександр Зозуля з випускниками «Кремінь» 2006 розчищали поле, з іншої сторони «Кремінь» 2008 проводив вже тренування. Адже тренери Сергій Мурадян, Антон й Олександр Диндікови встигли прибрати частину покриття.

Робота кипить з самого ранку. Хтось тренується, хтось з лопатами розгріває сніг, якого за ніч випало кілька сантиметрів.

До роботи долучилася й професійна команда ФК «Кремінь». Футболісти разом з тренерами Романом Локтіоновим та Валерієм Куценком не цураючись роботи прибирали сніг. Й дорослі й юні футболісти разом розчистили поле, щоб провести тренування.

А вже ввечері вихованці Ярослава Здирка «Кремінь» 2006 тренувалися з подвійною енергією, навіть встигли зліпити сніговика.