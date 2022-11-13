12 листопада зареєстрували 11 випадків коронавірусу

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Отримати щеплення можна і в вихідний

12 листопада у Кременчуці зареєстрували 11 нових випадків коронавірусу, повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради.

Захворіло шість жінок віком від 29 до 62 років та п'ять чоловіків віком від 56 до 74 років. Всі лікуються амбулаторно. Наразі в інфекційних шпиталях на лікуванні перебуває 21 пацієнт. Випадків смерті не зареєстровано.

Нагадаємо, сьогодні щеплення від в COVID-19 проводитимуться з 08.00 до 13.00 за адресами:

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Генерала Манагарова, 9;

вул. Івана Мазепи, 26;

В наявності вакцини Pfizer, CoronaVac та Janssen.