12 листопада зареєстрували 11 випадків коронавірусу

12 листопада у Кременчуці зареєстрували 11 нових випадків коронавірусу, повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради.
Захворіло шість жінок віком від 29 до 62 років та п'ять чоловіків віком від 56 до 74 років. Всі лікуються амбулаторно. Наразі в інфекційних шпиталях на лікуванні перебуває 21 пацієнт. Випадків смерті не зареєстровано.
Нагадаємо, сьогодні щеплення від в COVID-19 проводитимуться з 08.00 до 13.00 за адресами:
В наявності вакцини Pfizer, CoronaVac та Janssen.
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№ 44 від 3 листопада 2022Читати номер