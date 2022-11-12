У понеділок Кременчук прощатиметься з воїном Юрієм Шуваловим

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У понеділок, 14 листопада, Кременчук попрощається із захисником Юрієм Шуваловим, який загинув 3-го листопада при захисті держави.

Юрій був солдатом, старшим стрільцем механізованого відділення механізованого взводу та призваний на військову службу по мобілізації 10.03.2022.

Загинув виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності та територіальної цілісності, залишаючись вірним військовій присязі та українському народові, в результаті бойових дій.

Залишилась дружина та донька.

Співчуття рідним та близьким!

Поховання Юрія Шувалова відбудеться 14.11.2022, а саме: