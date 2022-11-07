Кімоно змінив на військову форму: нацгвардієць з Кременчука «Яшка» боронить незалежність

«Що сильному не потрібно, слабкому не допоможе», саме з такою фразою йде по життю Єгор, з позивним «Яшка». Ще у 2020 році, гвардієць твердо для себе вирішив, що буде служити та розвиватися саме у лавах Національної гвардії України. Про це повідомляє пресслужба військової частини 3059 Національної гвардії України.
Вже у 2021 році «Яшка» підписав контракт та почав ще більше вивчати військову справу. Маючи посаду старшого стрільця, Єгор неодноразово брав участь в операції Об’єднаних сил, чим зарекомендував себе з гарної сторони серед своїх побратимів та командирів.
Окрім військової справи, Єгор займається досить екстремальними, але корисними видами спорту.
Що стосується спорту у військовій частині — Єгор на посаді інструктора з фізичної підготовки та спорту. Кожного дня допомагає своїм товаришам у поповненні навиків та тонкощів рукопашного бою, максимально віддається кожному тренуванню та заняттю з особовим складом.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер