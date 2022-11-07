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Кременчук, Спорт, Кременчук

Кімоно змінив на військову форму: нацгвардієць з Кременчука «Яшка» боронить незалежність

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 369

 

Вже у 2021 році «Яшка» підписав контракт та почав ще більше вивчати військову справу

«Що сильному не потрібно, слабкому не допоможе», саме з такою фразою йде по життю Єгор, з позивним «Яшка». Ще у 2020 році, гвардієць твердо для себе вирішив, що буде служити та розвиватися саме у лавах Національної гвардії України. Про це повідомляє пресслужба військової частини 3059 Національної гвардії України. 

— Я завжди беру приклад зі свого брата, який проходив службу в НГУ. Він був на Майдані, пізніше поїхав захищати суверенітет та цілісність нашої держави на сході України. Я теж вирішив йти його шляхом та пішов добровільно служити в армію, — прокоментував Єгор.

Вже у 2021 році «Яшка» підписав контракт та почав ще більше вивчати військову справу. Маючи посаду старшого стрільця, Єгор неодноразово брав участь в операції Об’єднаних сил, чим зарекомендував себе з гарної сторони серед своїх побратимів та командирів.
Окрім військової справи, Єгор займається досить екстремальними, але корисними видами спорту.

 

— Я займаюся з самого дитинства змішаними єдиноборствами, хортингом, дзюдо та гремплінгом. Неодноразово брав участь в чемпіонатах України та виборював перші місця, — про спорт ділиться «Яшка».

Що стосується спорту у військовій частині — Єгор на посаді інструктора з фізичної підготовки та спорту. Кожного дня допомагає своїм товаришам у поповненні навиків та тонкощів рукопашного бою, максимально віддається кожному тренуванню та заняттю з особовим складом.

— Краще за спорт нічого немає. Саме тут згуртованість та уважність — є цінним аспектом в ході проведення занять, — доповнив Єгор.
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Автор: Альона Душенко
Теги: дзюдо Національна гвардія нацгвардія війна
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