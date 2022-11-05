На Полтавщині в ДТП двоє травмувалися, а п’ятеро підлітків отримали незначні ушкодження

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 4-го листопада, близько 19.00, на автодорозі Полтава-Олександрія поблизу села Шевченки. Поліція встановлює обставини ДТП та відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою версією слідства, зіткнулися автомобіль ВАЗ 21041, під керуванням 60-річного водія, та автобус «РУТА», під керуванням 50-річного водія.

Унаслідок ДТП водія автомобіля ВАЗ та його 57-річну пасажирку з травмами госпіталізовано до лікарні.

Також на момент зіткнення в автобусі перебували п’ятеро пасажирів - підлітки 2006-2007 років народження. Після зіткнення їх доставлено на обстеження до дитячої міської клінічної лікарні Полтави. За інформацією медиків, хлопці отримали незначні тілесні ушкодження. Після обстеження їх відпустили додому.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.