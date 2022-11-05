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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

В період обмеження вуличного освітлення на Полтавщині стався сплеск аварійності на дорогах

Сьогодні, 18:18 Переглядів: 182


 

За останні 10 діб в області зареєстровано 17 ДТП потерпілими, в яких 3 особи загинули

За останні дні в Полтавській області спостерігається різке збільшення дорожньо-транспортних пригод із травмованими та загиблими людьми. Про це повідомив начальник відділу по розслідуванню злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Полтавщини Віталій Браславець.

- За останні 10 діб на Полтавщині зареєстровано 17 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, в яких 3 особи загинули, а ще 17 тяжко травмовані. Всі дорожньо-транспортні пригоди сталися у темну пору доби. З 17 аварій у десяти постраждали пішоходи, у трьох -  велосипедисти, а ще в чотирьох - водії та пасажири транспортних засобів унаслідок зіткнення, - зазначив Віталій Браславець. 

Аби не стати учасниками дорожньо-транспортних пригод, радимо громадянам убезпечити себе під час руху в період обмеження вуличного освітлення в населених пунктах області. 

А саме: 

  • суворо дотримуватися правил дорожнього руху та особистої безпеки;
  • бути помітними у темряві, одягаючи світловідбивні елементи чи вмикаючи ліхтарі;
  • обирати безпечні маршрути руху.  
= Закликаємо водіїв всіх транспортних засобів не порушувати швидкісного режиму. Не сідати за кермо у стані сп'яніння та не нехтувати пасками безпеки. Бути особливо уважними та знижувати швидкість при наближенні до пішохідних переходів, - йдеться у повідомленні Відділу комунікації поліції Полтавщини.

НАГОЛОШУЄМО! У темряві в темному одязі пішохід і велосипедист для водія стає «невидимкою». За таких умов у водіїв практично немає фізичної можливості уникнути ДТП. Тому одягайте в темну пору доби світлий одяг, який дозволяє побачити перехожого на відстані до 50 метрів та вчасно загальмувати. Максимальні шанси на виживання дають світловідбивні елементи на одязі, які видно за сотню метрів. Тож бережіть себе, та тих, хто поруч!

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини ДТП аварія загиблі
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