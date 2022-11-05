В період обмеження вуличного освітлення на Полтавщині стався сплеск аварійності на дорогах

За останні дні в Полтавській області спостерігається різке збільшення дорожньо-транспортних пригод із травмованими та загиблими людьми. Про це повідомив начальник відділу по розслідуванню злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Полтавщини Віталій Браславець.
Аби не стати учасниками дорожньо-транспортних пригод, радимо громадянам убезпечити себе під час руху в період обмеження вуличного освітлення в населених пунктах області.
А саме:
НАГОЛОШУЄМО! У темряві в темному одязі пішохід і велосипедист для водія стає «невидимкою». За таких умов у водіїв практично немає фізичної можливості уникнути ДТП. Тому одягайте в темну пору доби світлий одяг, який дозволяє побачити перехожого на відстані до 50 метрів та вчасно загальмувати. Максимальні шанси на виживання дають світловідбивні елементи на одязі, які видно за сотню метрів. Тож бережіть себе, та тих, хто поруч!
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер