У Полтаві судитимуть підприємця по трьом статтям ККУ за несплату майже 3,3 млн грн податків

Полтавською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно фізичної особи-підприємця з Полтави, якому інкримінують несплату податків та скоєння інших кримінальних правопорушень.
Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.
- Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємець, який займався роздрібною торгівлею продуктів харчування, приховував реальні об’єми виручки від своєї діяльності та вносив недостовірні відомості до декларацій платника єдиного податку. Унаслідок таких дій упродовж 2018-2019 років він не сплатив до державного бюджету майже 3 млн 300 тис. грн податків.
Водночас з метою легалізації отриманих коштів чоловік придбав у Полтаві квартиру вартістю понад 1 млн 200 тис. грн, - йдеться у повідомленні.
Фігуранта судитимуть за трьома статтями КК України:
Також із метою відшкодування завданих державі збитків прокуратурою до підприємця пред’явлено цивільній позов на суму майже 3 млн 300 тис. грн. На придбану квартиру та інше майно особи накладено арешт.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним управлінням Національної поліції в Полтавській області.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер