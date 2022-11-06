У Полтаві судитимуть підприємця по трьом статтям ККУ за несплату майже 3,3 млн грн податків

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 130

Полтавською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно фізичної особи-підприємця з Полтави, якому інкримінують несплату податків та скоєння інших кримінальних правопорушень.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

- Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємець, який займався роздрібною торгівлею продуктів харчування, приховував реальні об’єми виручки від своєї діяльності та вносив недостовірні відомості до декларацій платника єдиного податку. Унаслідок таких дій упродовж 2018-2019 років він не сплатив до державного бюджету майже 3 млн 300 тис. грн податків. Водночас з метою легалізації отриманих коштів чоловік придбав у Полтаві квартиру вартістю понад 1 млн 200 тис. грн, - йдеться у повідомленні.

Фігуранта судитимуть за трьома статтями КК України:

за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України);

за умисне ухилення від сплати податків та зборів (ч. 1 ст. 212 КК України);

за підроблення офіційного документа, вчинене повторно, та використання завідомо підробленого документа (ч. ч.1, 3, 4 ст. 358 КК України).

Також із метою відшкодування завданих державі збитків прокуратурою до підприємця пред’явлено цивільній позов на суму майже 3 млн 300 тис. грн. На придбану квартиру та інше майно особи накладено арешт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним управлінням Національної поліції в Полтавській області.