Кременчуку обіцяють опалення протягом 2-3 днів

Обласне комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго» починає подачу тепла мешканцям Кременчука. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Полтавської облради Олександр Біленький.
За словами Олександра Біленького опалення мають подати протягом 2-3 днів.
Нагадаємо, що майно Кременчуцької ТЕЦ передали на баланс області (частково). 21 жовтня Полтавська облрада на своїй сесії збільшила статутний капітал Теплоенерго на 51 млн грн. Ці кошти спрямують для проведення робіт та забезпечення опалювального сезону на об’єктах Кременчуцької ТЕЦ.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер