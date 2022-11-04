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Кременчук, Полтавщина

Кременчуку обіцяють опалення протягом 2-3 днів

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 073

 

Конкретних дат не називають у цілях безпеки 

Обласне комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго» починає подачу тепла мешканцям Кременчука. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Полтавської облради Олександр Біленький.

- Сьогодні НАК «Нафтогаз України» укладає договір з підприємством на виділення лімітів газу з метою забезпечення теплом міста... Ми розуміємо усі труднощі прийдешнього опалювального сезону. Але всі працюємо на перемогу! - написав Олександр Біленький.

За словами Олександра Біленького опалення мають подати протягом 2-3 днів.

Нагадаємо, що майно Кременчуцької ТЕЦ передали на баланс області (частково). 21 жовтня Полтавська облрада на своїй сесії збільшила статутний капітал Теплоенерго на 51 млн грн. Ці кошти спрямують для проведення робіт та забезпечення опалювального сезону на об’єктах Кременчуцької ТЕЦ.

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Автор: Альона Душенко
Теги: тепло опалення Кременчуцька ТЕЦ
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