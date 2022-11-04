Сьогодні на Полтавщині введений графік погодинного відключення світла

Сьогодні, 4 листопада, за розпорядженням НЕК «Укренерго» у Полтавській області введено графік погодинних відключень електроенергії (ГПВ) з 00.00 до 24.00. Детально ознайомитися можна тут.
Нагадуємо, що графік містить перелік населених пунктів та вулиць, а також період вимкнень у годинах. Черги, які діяли раніше, змінено, тому необхідно знайти свою адресу в нових чергах та переглянути, в які години доби буде відключатися та чи інша черга.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер