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Кременчук

У Кременчуці пошкодили пам'ятник Пушкіну

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 179

 

Сам постамент не постраждав

У Кременчуці невідомі обписали пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну. На постаменті написали «Кат» та «ПТНХ» (скорочення, яке означає грубе посилання). 

У прес-службі поліції Телеграфу повідомили, що інформація про пошкодження пам’ятника не надходила. Подію зареєструють по факту публікації в ЗМІ. 

Зауважимо, що пам’ятники Пушкіну потрапляють під демонтаж, проте міська влада Кременчука зволікає з цим питанням. На питання Телеграфа керівник комісії з перейменування та секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко повідомив, що питання про демонтаж табличок та памятників піднімуть лише після завершення перейменування вулиць у Кременчуці в рамках деколонізації. Наразі триває 4 етап голосування, попереду ще один. Теоретично питання з демонтажу пам’ятників мають підняти лише на початку наступного року. 

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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: Пушкин памятник
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