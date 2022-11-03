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Кременчук, Надзвичайні новини

Кременчуцька РВА про ситуацію в районі: пожежа у Чечелевому, замінювання квартир та п'яні водії

Сьогодні, 11:48 Переглядів: 390

 

Рятувальники ДСНС забезпечували протипожежну безпеку під час обстеження двох квартир у Горішніх Плавнях на ймовірне замінювання

Оперативна ситуація в Кременчуцькому районі залишається складною та напруженою, але керованою. Надзвичайних подій та резонансних злочинів за минулу добу не зафіксовано.

Про це повідомляє Кременчуцька районна військова адміністрація.

Вчора, 2-го листопада, пізно увечері до Служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу у садовому товаристві «Чумаки» поблизу села Чечелеве. Зайнялась покрівля дачного будинку. На місце події було направлено 8 рятувальників та 2 пожежні автомобілі. Пожежу погасили – вогонь знищив покрівлю будинку, меблі та домашні речі. Рятувальники запобігли поширенню вогню на сусідню господарчу споруду та два житлові будинки. Постраждалих від пожежі не було.

 

У Горішніх Плавнях рятувальники ДСНС забезпечували протипожежну безпеку під час обстеження двох квартир на ймовірне замінювання.

Протягом минулої доби громадяни 4 рази викликали патрульну поліцію для приборкання п’яних дебоширів.

За керування автомобілями у нетверезому стані поліцейські затримали трьох водіїв. Щодо них складені протоколи за статтею 130 КУАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) для притягнення їх до адміністративної відповідальності.

Випадків домашнього насильства та правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних речовин за минулу добу не зафіксовано.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: ДСНС
Теги: Кременчуцький район пожежа нетверезий водій
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