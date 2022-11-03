Орденом «За мужність» посмертно нагороджено воїна Володимира Гармаша

Військовий з Кременчуччини Володимир Гармаш нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Указом Президента України №745/2022 від 31 жовтня 2022 року солдат Збройних сил України Володимир Гармаш нагороджений посмертно орденом «За мужність» ІІІ ступеня за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер